(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’avvocato, componente del Garante per la protezione dei dati, avverte sui rischi e spiega il ruolo dell’AI Act Intorno all’Intelligenza Artificiale si stanno sviluppando sentimenti estremi: o ci porterà via dalla vita dedicata prettamente al lavoro, o ci distruggerà tutti. Nessuna via di mezzo nell’opinione pubblica: o estremo entusiasmo o terrore. Tra le paure quella

"Copyright e privacy rischiano di essere cannibalizzati dall'AI", come evitarlo Parla Guido Scorza: 'Se si risponde di no, e quindi si dice che non c'è una causa esimente, allora si impone alle società di avere bisogno di un permesso per utilizzare i dati coperti da copyright o da privacy. Se ...

Da oggi è attivo il canale WhatsApp "Inps per tutti": Consumer Tweet I miei Cinguettii Privacy policy Help Consumatori Alimentazione Ambiente Casa Consumi Diritti Europa Privacy Salute Soldi Tech Tendenze Viaggi Facebook Twitter Copyright @ 2023 ...

AI, SAP crea una nuova area di sviluppo e nomina il primo Chief Artificial Intelligence Officer (CAIO): È in corso un dibattito sul modo in cui i modelli di IA addestrati sui dati pubblici di Internet possono violare la privacy e le norme sul copyright. Nel mondo degli affari, questo tipo di modalità ...