Coppa del Mondo di Sci Alpino | le convocazioni azzurre | Brignone e Vinatzer in gara

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sono state diramate leper le prossime gare di sciindel. Sono nove leche gareggeranno in Val di Fassa, nel prossimo week end. Si tratta di Marta Bassino, Federica, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Teresa Runggaldier, Vicky Bernardi e Sara Thaler. In programma ci sono due superG. Si svolgeranno tra sabato 24 e domenica 25 febbraio. Mancano quattro gare al termine della stagione e Federicaè terza con 326 punti, in Classifica di specialità. E’ prevista anche la tappa maschile di Palisades Tahoe (negli Stati Uniti). Sono dieci gli Azzurri che punteranno al podio e sempre nel superG: Alex, Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Hannes Zingerle, Filippo Della ...

Invernali: conclusione a Marina di Loano, i vincitori sono: ...della Coppa Milano - Sanremo (14 " 17 marzo con passaggio e sosta allo Yacht Club Marina di Loano il 16 marzo dalle 11:30 alle 15:00), Maremontana (24 " 26 marzo), la Giornata Nazionale del Mare (11 ...

Manfredi: "Stadio Maradona So che il Napoli sta confezionando un'idea, siamo in attesa della loro proposta" - CN24: Gaetano Manfredi , sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla cerimonia avvenuta al Comune per la vittoria della Coppa Italia del Napoli Basket. Il sindaco si è soffermanto anche sulla questione stadio Maradona. Clicca su play per guardare il video: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...

Lippi da Fazio: "Ho sempre creduto nella vittoria ai Mondiali 2006": Dico sempre che ho avuto due cose straordinarie nella vita: la mia famiglia e la Coppa del Mondo vinta in Germania". Lo dice Marcello Lippi, il ct campione del mondo con l'Italia nel 2006, ...