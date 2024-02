Conte tende la mano alla Schlein | “L’obiettivo è battere la Meloni Patto Pd-M5S? Si può fare a patto che…”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Pubblicato il 19 Febbraio, 2024 Dopo essersi punzecchiati a lungo,e lapotrebbero mettere da parte le loro divergenze e coalizzarsi in vista delle prossime elezioni regionali in Sardegna. I due già si erano salutati calorosamente durante il corteo dei precari a Roma contro il Governo e la loro intesa sembra rafforzarsi ulteriormente dopo le parole di, che ha caldeggiato un accordo trae PD. Le parole di: “Insieme al PD a” Intervistato da Repubblica, il leader pentastellato ha annunciato: “Insieme al PD si può mandare a casa la destra. Serve unserio. Chiedo solo che ci sia un progetto serio e autentico e non un cartello elettorale dettato dall’ansia di potere”, ...