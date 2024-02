Conte chiede un “patto serio” al Pd | “Insieme possiamo mandare a casa Meloni”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Le elezioni regionali in Sardegna possono essere il primo passo, quello di un’alleanza che deve avere come obiettivoil governo. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, in un’intervista a la Repubblica rilancia l’alleanza con il Pd con un chiaro obiettivo: “A me interessa, e la Sardegna può essere un primo passo”. In Sardegna Pd e 5 Stelle hanno trovato la convergenza sul nome di Alessandra Todde e domenica prossima sfideranno la destra.parla anche di questo e del progetto lanciato per queste regionali: “Non mi piace parlare di laboratorio, perché penso sia irrispettoso verso gli elettori sardi, però è chiaro che qui con il Pd abbiamo messo in campo una proposta forte, incarnata da una ...