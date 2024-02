Conte chiede al Pd un progetto serio per mandare a casa Meloni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 19 febbraio 2024) AGI - "A me interessae la Sardegna può essere un primo passo. Non mi piace parlare di laboratorio perché penso sia irrispettoso verso gli elettori sardi, però è chiaro che qui con il Pd abbiamo messo in campo una proposta forte, incarnata da una candidata credibile, competente e onesta. Dobbiamo farlo anche a livello nazionale, io chiedo solo che ci sia une autentico e non un cartello elettorale dettato dalla necessità e dall'ansia di potere degli apparati". Lo dice il leader M5s, Giuseppe, intervistato da "La Repubblica". Cosa non c'è diallo stato attuale? "Non ho detto che non ci sia serietà, ma bisogna sedersi a un tavolo e affrontare le questioni per arrivare a una sintesi là dove partiamo da posizioni più ...