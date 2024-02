(Di lunedì 19 febbraio 2024)ha recentemente ampliato la sua serie di smartphone con ildel12 Pro e del 12 Pro+. Ora, sembra che stia per arrivare un’altra aggiunta interessante: il12. Sebbene non ci siano ancora dettagli ufficiali sulla data di, nuove informazioni forniscono un’antedelle caratteristiche chiave del dispositivo. È sempre entusiasmante vedere l’espansione di una serie di dispositivi e il12potrebbe offrire agli utenti un’altra scelta attraente. Secondo un recente rapporto, il prossimo12è stato recentemente identificato nel database IMEI con il numero di modello RMX3890. Ciò ha suscitato speculazioni sul fatto che potrebbe essere una ...

Confermato il moniker di Realme 12 Lite prima del lancio: In una notizia correlata, Realme ha confermato il lancio del Realme 12+ 5G in Malesia il 29 febbraio . Sembra che Realme stia preparando una gamma completa di smartphone per soddisfare le esigenze ...

Confermato il moniker di Realme 12 Lite prima del lancio: In una notizia correlata, Realme ha confermato il lancio del Realme 12+ 5G in Malesia il 29 febbraio . Sembra che Realme stia preparando una gamma completa di smartphone per soddisfare le esigenze ...