Condanna per la strada ‘fantasma’ nel Cilento | Fondazione Vassallo | “Sentenza che riguarda la politica”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa Terza sezione d’Appello della Corte dei Conti ha emesso unastorica, confermando laper il danno erariale causato dalla cosiddetta“fantasma” Celso-Casal Velino, nel cuore del suggestivo. “I responsabili contabili del Settore tecnico e del servizio finanziario di Palazzo Sant’Agostino, insieme all’istituto bancario tesoriere – si legge negli atti riportati dagli organi di stampa – sono statiti al pagamento in solido di 1,5 milioni di euro a favore della Provincia. Questaderiva dal falso predisporre di mandati di pagamento per crediti inesistenti, risalenti agli esercizi finanziari 2007 e 2008, successivamente quietanzati da impiegati bancari a favore di una ditta individuale, senza alcun diritto di ...

Dopo gli 83 milioni di risarcimento da pagare per una causa civile alla scrittrice Jean Carroll, Donald Trump dovrà versarne 354,9 per aver gonfiato ... (tpi)

Tajani: 'Navalnaya è determinata, si batte per la libertà': BRUXELLES - "Yulia Navalnaya è una donna che vuole continuare a battersi per difendere la libertà nel suo Paese e ha ribadito che la Russia non è Putin e Putin non è la ...ha ribadito "la condanna da ...

Tutto contro, la Lazio si arrende al Bologna: Meglio pensare al Torino, anche se l'ottavo posto suona come una condanna per una Lazio anonima in campionato con il fardello di nove sconfitte sulle spalle a far presagire una posizione finale non ...

Domenica 25 febbraio - II di Quaresima: La Gloria della resurrezione è vicina, occorre però imparare ad abbandonare oasi felici e paradisi artificiali e piantare bene i piedi a terra per affrontare il giudizio, la condanna e la morte. Gesù ...