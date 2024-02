Concorso scuola 2024 per docenti | date e calendario prove scritte

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sono previsti circa 373mila candidati (69.117 per ladell’infanzia e primaria, 303.687 per lasecondaria) ai concorsi ordinari per l’insegnamento, di cui sono da poco state pubblicate leper quest’anno. Si parte l’11 e il 12 marzo per ladell’infanzia e la primaria e si prosegue con leper la secondaria di primo e secondo grado il 13 marzo, fino al 19: cinque giorni di, escludendo il fine settimana. Per quanto riguarda gli orari, i concorsi si terranno dalle 9 alle 10.40 (inizio del processo di identificazione alle 8) e, per il turno pomeridiano, dalle 14.30 alle 16.10 (convocazione alle 13.30). Se non ci si presenta, si è automaticamente esclusi.