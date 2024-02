Concorso scuola 2024 | ecco le date delle prove scritte | 50 quesiti a risposta multipla

(Adnkronos) – Si terranno a partire da lunedì 11 marzo le prove scritte dei concorsi ordinari per l’assunzione in ruolo dei docenti su posto comune e ... (periodicodaily)

Pubblicato il 19 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Si terranno a partire da lunedì 11 marzo le prove scritte dei concorsi ordinari per l’assunzione in ... (dayitalianews)

La Scuola Normale Superiore (meglio conosciuta in Italia come "la Normale") è una scuola superiore universitaria pubblica con sedi a Pisa, Firenze e Cortona fondata sull'esempio della École normale parigina. La Scuola ha sette sedi a Pisa, tra cui la legale nel Palazzo della Carovana dei Cavalieri di Santo Stefano, una sede a Firenze, nel Palazzo Strozzi e un'altra a Cortona.

Concorso scuola 2024, ecco le date delle prove scritte: dall’11 marzo infanzia e primaria, dal 13 marzo secondaria. Coinvolti oltre 370mila candidati. Orizzonte Scuola

Scuola, l’11 marzo al via il concorso. Per il sostegno sarà un flop. E il precariato pesa sempre di più su fa… la Repubblica

Scuola: da lunedì 11 marzo al via i concorso per diventare prof: (ANSA) – ROMA, 19 FEB – Si terranno a partire da lunedì 11 marzo le prove scritte dei concorsi ordinari per l’assunzione in ruolo dei docenti su posto comune e su posto di sostegno nella scuola dell’i ...

Concorso scuola 2024, ecco le date delle prove scritte: 11-12 marzo infanzia e primaria, 13-19 marzo secondaria. Coinvolti oltre 370mila candidati: Inoltre Il candidato, dal Portale Unico del reclutamento, potrà accedere tramite link all’area “Graduatorie” della Piattaforma “Concorsi e Procedure selettive” con le stesse modalità di accesso ...

Orientamento per docenti e personale Ata, all’Aquila apre sede Graduatorie Scuola: L’InfoCenter di Graduatorie Scuola arriva all’Aquila. Da oggi non più solo una piattaforma digitale ma anche una sede fisica ...