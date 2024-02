Concorso docenti scuola secondaria | prova scritta il 13 | 14 | 15 | 18 e 19 marzo AVVISO Ministero

19 febbraio 2024 - Si terranno a partire da lunedì 11 marzo le prove scritte dei concorsi ordinari per l’assunzione in ruolo dei docenti su posto ... (ilfaroonline)

Vince il concorso e diventa insegnante, ora rischia il licenziamento per il Covid: ...paradossale e indicibile che si è creata con una risposta normativa definitiva sul ruolo acquisito a seguito di un legittimo e regolare concorso. E' condizione essenziale per garantire ai docenti ...

Concorso Bettinardi 2024, la voce più bella è della trevigiana Giuditta Franco: ... oltre che ai corsi di alta formazione di Siena Jazz, coadiuvata dalle cantanti e docenti di canto ... La ventunesima edizione del Concorso Bettinardi si è quindi conclusa con grande soddisfazione degli ...

Docenti: più di 500mila domande presentate per il concorso, Anief chiede soluzioni per i precari: Abbiamo un problema per esempio con coloro risultati idonei nell'ultimo concorso e che ancora devono essere assunti. Abbiamo anche un problema con chi ha partecipato all'ultimo concorso straordinario,...