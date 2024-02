Concorso docenti 2024 | ecco le date delle prove scritte

(Di lunedì 19 febbraio 2024) 19 febbraio- Si terranno a partire da lunedì 11 marzo ledei concorsi ordinari per l’assunzione in ruolo deisu posto comune e su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e di II grado. Si tratta di circa 373.000 candidati (69.117 per la scuola dell’infanzia e primaria, 303.687 per la scuola secondaria) che hanno presentato la domanda di iscrizione tra l’11 dicembre 2023 e il 9 gennaio. I posti a bando sono 15.340 per la scuola dell’infanzia e primaria e 29.314 per la scuola secondaria. “I concorsi e le future assunzioni – ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara – segnano un passo in avanti nella valorizzazione deie nel contrasto al precariato. Si tratta ...

