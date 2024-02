Concorsi scuola 2024 | prova scritta a marzo | come si viene convocati Scarica AVVISO Ministero PDF

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ilha reso note le date in cui si svolgeranno le prove scritte per idella fase straordinaria PNRR, la cui domanda è stata presentata entro lo scorso 9 gennaio. 11 - 12è la data in cui si svolgeranno le prove per infanzia - primaria, dal 13 al 19in cinque giorni laper lasecondaria. Dove arriva l'di convocazione per la sede in cui presentarsi. L'articolosiPDF .