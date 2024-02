Con le vostre leggi vi invaderemo | con le nostre vi sottometteremo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) E’ un momento storico molto particolare, dove mentre l’Europa si incarta sui “falsi diritti” e su astruse“politicamente corrette”, l’Islam politico e religioso ne approfitta per minare ancora di più la nostra civiltà e il nostro modo di vivere Ovviamente i primi responsabili del nostro declino politico, economico e culturale siamo noi stessi, perennemente in guerra contro tutto cio’ che di buono abbiamo fatto e costruito nei secoli passati, sempre pronti ad autoaccusarci di essere responsabili di tutti i problemi che ci sono nel mondo. E’ nel cuore dell’Europa, esattamente in Germania, che arriva una nuova forte minaccia al mondo occidentale. DAVA: acronimo dell’ Alleanza Democratica per la diversità e il risveglio. DAVA è un partito islamista che afferma di lottare “per garantire tutti i diritti a chi è di origine straniera”. Dal programma politico si legge che ...

La storia tra il fratello di Greta e Monia è inventata Josh interviene: "Curatevi e tr*mbate di più": ...gieffina che sarebbe stata molto contenta se il fratello avesse iniziato una frequentazione con lei. Il mondo è sempre stato così, sempre, quindi anche meno, curate le vostre malattie. Ve lo giuro ...

Papa Francesco: la bellezza della Sagrada Familia di Barcellona apre i cuori alla luce: ... sono lieto di ricevervi insieme alle vostre famiglie, in questo anno che, come ho ripetuto in ... Vi invito pertanto ad accogliere nella Basilica i pellegrini che si avvicinano, per introdurli con un ...

Oroscopo di Branko del 20 febbraio: Bilancia in difficoltà: ... andate avanti per la vostra strada e presto raccoglierete i frutti delle vostre fatiche. Oroscopo ... Se avete un lavoro indipendente, potreste concludere un buon affare oppure entrare in contatto con ...