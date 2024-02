Commissione Ue | Ursula von der Leyen si ricandida | “Contro Putin e i suoi amici”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Bruxelles, 19 febbraio 2024 –von derin campo per un secondo mandato allaeuropea: questo l’annuncio dato questa mattina al congresso della Cdu, il suo partito in Germania, dal leader Friedrich Merz. La palla passa ora al Partito popolare europeo, che dovrà nominare ufficialmente von dercome ‘spitzenkandidat’ tra il 6 e il 7 marzo al congresso in programma a Bucarest, in vista delle elezioni europee del prossimo giugno. "Sono entrata in carica nel 2019 perché credo fermamente nell'Europa, per me è casa – ha dichiarato la presidente in carica – In questi cinque anni non solo è cresciuta la mia passione per l'Europa, ma anche la mia esperienza su quanto può realizzare per icittadini”. "Dobbiamo difenderci dalle divisioni interne ed esterne. Sono certa che abbiamo ...