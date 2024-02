Come l' eccesso di vitamina B3 può creare danno al cuore

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Gli scaffali delle farmacie, cosìle pubblicità diffuse per ogni dove, sono riempiti dagli integratori e dai vanti delle loro miracolose proprietà. Ad ogni occasione – in ultimo durante la pandemia causata da SARS-CoV-2 – sedicenti esperti e ricercatori frettolosi si affrettano a riscoprire i benefici di questo o quell’integratore,, spezia; e così curcuma, quercetina, resveratrolo e un’infinità di sostanze più o meno purificate e di sali minerali o vitamine finiscono per intasare le discussioni di tutti, provocando un altro picco di vendite, fino all’inevitabile delusione quando si scopre l’ovvio – cioè che la prova di efficacia di un trattamento non si raggiunge in televisione, in un preprint, in un articolo scientifico pubblicato in tutta fretta, magari pure su una rivista cosiddetta predatoria. Ora, si potrebbe pensare che, a parte il ...