Come il DSA interviene sulla mancata trasparenza degli inflluencer

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sebbene il settore sia abbastanza “giovane”, le leggi – a livello europeo – sugli influencer non mancano. Insomma, si è diffusa una certa vulgata (si veda, ad esempio, il caso di Chiara Ferragni e del pandoro Balocco, un esempio per tutti) in base alla quale le normative comunitarie e nazionali non stiano facendo abbastanza per disciplinare un settore che, al contrario, è in continua espansione. Questa affermazione sarebbe stata vera, se fosse stata pronunciata tra il 2019 e il 2020 quando – a una contingente esplosione del settore dei content creator – le istituzioni si erano fatte trovare sostanzialmente impreparate. La pandemia di coronavirus, con il conseguente aumento dell’utilizzo delle piattaforme online in tutte le loro declinazioni, ha però costretto il legislatore a porsi alcune domande su un settore che, in qualche modo, era diventato una sorta di far west. Il risultato di ...