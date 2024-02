Come funziona il famoso termovalorizzatore con pista da sci | visitato da Gualtieri a Copenaghen

Finalmente al via il Bonus per genitori separati , divorziati o non conviventi. È una misura che si rivolge alle famiglie con un reddito basso dove ... (thesocialpost)

L’uso della chimica – lieviti selezionati in primis – e gli “aggiustamenti” in cantina finiscono per rendere i vini tutti omologati o, se non altro, ... (gamberorosso)

Come funziona l'universo (How the Universe Works) è un documentario statunitense del 2010 che racconta le funzioni dell'universo. Usando il 3D ed effetti visivi, viene narrato un argomento sull'universo (ad esempio l'origine dell'universo, formazione ed evoluzione del sistema solare e l'origine e comportamento della vita) con approfondimenti scientifici da scienziati della NASA. Ha debuttato il 25 aprile 2010 su Discovery Channel negli Stati Uniti e dalla seconda stagione e tutte le altre stagioni vanno in onda su Science Channel. In Italia è andato in onda su Focus e DMAX. Il narratore originale è Mike Rowe in tutte le stagioni tranne la seconda e la ottava e Erik Todd Dellums nella seconda, ottava, quinta e sesta stagione. Il narratore italiano è Francesco Bulckaen.

Missione militare Aspides contro gli attacchi Houthi al via: ecco come funziona e quale sarà il ruolo della m… La Stampa

Come funziona il più grande centro di ricerca europeo sulla stampa 3D WIRED Italia

Telepass europeo, ma in Francia funziona: Un lettore ci scrive per lamentarsi che il suo Telepass europeo non funziona correttamente in Francia. Ha scarsa ricezione o è lui che ha commesso errori nello scegliere le uscite giuste nei caselli

Italia's Got Talent: quando inizia, chi sono i giudici e anticipazioni: Come funziona la gara I primi sei episodi di "Italia's Got Talent" riguardano le Audizioni. Il settimo e l'ottavo episodio formano le semifinali della gara: qui partecipano i 16 semifinalisti, di cui ...

Attenzione alla nuova truffa bancomat: ecco come funziona il cash trapping: Come riconoscere la “Nuova” truffa del bancomat che corrisponde al cash trapping