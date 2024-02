Come conservare correttamente le banane in cucina

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tra i frutti preferiti da adulti e bambini nella top list figura sicuramente la banana. Facile da sbucciare e veloce da consumare è uno spuntino sempre pronto a disposizione di tutti. L’unico dubbio che in tanti hanno è il modo corretto di conservarle per evitare che anneriscano., dove vanno riposte e con quale frutta – ilcorrieredellacitta.comIntanto già al momento della spesa è opportuno scegliere con oculatezza il prodotto più adatto alle esigenze e anche il numero. Comprarne troppo equivale a un maggior rischio di deterioramento, è, pertanto, opportuno valutare con cura quantesi consumano in casa in una settimana e cercare di non andare oltre. Esistono poi piccoli accorgimenti per fare in modo che si conservino al meglio, anche una volta che le avete portate a casa…le ...