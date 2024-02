Come aiutare gli agricoltori | Le zone collinari in Romagna hanno urgenze da affrontare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024) "L’agricoltura ha bisogno di aggregare le imprese per poter superare i limiti strutturali e recuperare unità nelle rappresentanze del mondo agricolo". Cristian Maretti, 54 anni, forlivese, presidente Legacoop agroalimentare nazionale riassume così l’obiettivo a cui tendere per fronteggiare le difficoltà in cui si dibatte il settore. La protesta dei trattori che ha coinvolto anche Forlì e laprosegue infatti in tutta Italia, con la richiesta di un tavolo di confronto con il Governo per uscire da una situazione complicata e ritornare a lavorare nelle proprie aziende. "C’è una generale insoddisfazione – spiega il presidente Maretti – che le guerre in corso e il cambiamento climatico, che ha portato a fenomeni distruttivi anche incontribuito ad acuire". Legacoop agroalimentare conta, a livello nazionale, 1.500 ...