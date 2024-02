Colto da malore su via Ardeatina investe un pedone | morto motociclista

Alberto D'Aguanno (Roma, 12 giugno 1964 – Monza, 9 dicembre 2006) è stato un giornalista e conduttore televisivo italiano.

Roma incidente in via Ardeatina, motociclista colto da un malore investe un pedone e muore Corriere Roma

Colto da un malore in strada, viene rianimato da un minorenne e portato in ospedale VeronaSera

Lecce, medico muore a 53 anni durante il turno. Colleghi sotto choc: Medico muore in corsia alla casa di cura "Petrucciani" di Lecce. Colpito da un malore fulminante, ieri sera attorno alle 20.30, il 53enne Francesco Abati. Sotto choc i colleghi. La tragedia si è ...

Malore in galleria: Accusa un malore e lo salvano i Carabinieri. Lunghe code, anche se per poco più di mezz’ora sulla Variante valsabbina a Sabbio Chiese ...

Matteo, 14 anni, salva la vita ad un passante in strada con un massaggio cardiaco. «L'ho visto fare in un film»: A quattordici anni appena compiuti, anziché raggiungere gli amici per una partita di pallone, ha rianimato per almeno un quarto d’ora, seguendo al telefono le ...