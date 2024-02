Colpo Di Scena Al Grande Fratello | Greta Smascherata Da Alessio!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di lunedì 19 febbraio 2024) In queste ultime ore, Alessio Falsone ha smascheratoRossetti, rivelando la strategia dell’ex tentatrice all’interno della Casa del. La ragazza a quanto pare, ama far parlare di sé per i triangoli amorosi e ha cercato di ricrearne uno tutto nuovo con protagonisti lei, Sergio e Alessio. Peccato che quest’ultimo, abbia capito il gioco della sua coinquilina e si sia tirato indietro. Nel frattempo, pare che Vittorio sia alquanto arrabbiato con la Rossetti. Ecco i dettagli! Alessio smaschera la strategia dialRossetti è statada Alessio Falsone. Il pubblico aveva già intuito che l’ex tentatrice stesse cercando di ricreare nella casa delle stesse ...