Colonnese | «Inzaghi una sorpresa Sono innamorato della sua Inter!»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Alla vigilia di Inter-Atletico Madrid Francescoracconta alcuni aneddoti su Diego Simeone, risalenti ai tempi in cui i due giocavano insieme in nerazzurro. Poi l’ex calciatore si sofferma anche su Simone. RICORDI – Francescorievoca il suo passato all’Inter insieme a Diego Simeone. Sulle pagine di TuttoSport l’ex calciatore dichiara: «In ritiro eravamo compagni di stanza. Quando penso a lui, mi vengono in mente le lunghe nottate passate insieme a parlare di calcio. La sera primapartita era sempre lì a spiegarmi come avremmo dovuto interpretare la gara da un punto di vista tattico. Era già abituato a pensare e studiare da allenatore, nonostante fosse una delle stelle di quell’Inter. Poi lui aveva i suoi riti: quando l’arbitro entrava nello spogliatoio per la distinta, lui non si ...

Francesco Colonnese (Potenza, 10 agosto 1971) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore.

