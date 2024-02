Collezionismo | vinile e buona musica all’Edenlandia

1° FIERA DEL DISCO, CD E VINILE

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

(Di lunedì 19 febbraio 2024) NAPOLIè un appuntamento – con ingresso gratuito – assolutamente imperdibile per gli appassionati di. Venerdì 1, Sabato 2 e Domenica 3 Marzo 2024, presso il Parco Edenlandia, in Viale Kennedy 76, i collezionisti e tutti coloro che amano lapotranno godersi tre giornate gratuite, ricche di, per Il Blog di Giò.