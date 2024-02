Cocaina rosa nella bibita | 14enne muore avvelenato Gli amici ridono dello “scherzo” sui social

(Di lunedì 19 febbraio 2024) I fatti sono avvenuti venerdì scorso nei pressi di una fermata della metropolitana di Getafe, nell'area metropolitana a sud di Madrid. Ilera in compagnia di duee altri ragazzi conosciuti su Instagram. Ora si indaga per omicidio.

