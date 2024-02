Cnpr Forum | “Riequilibrare il rapporto tra agricoltori e grande distribuzione”

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Alsi parla dicon De Meo di Forza Italia, De Castro del Partito Democratico, Pisano Noi Moderati, Caramiello del Movimento 5 Stelle “Le proteste deglisono condivisibili perché ci sono una serie di problematiche che appartengono non solo ai singoli stati ma anche alle politiche europee che stanno rendendo sempre più difficile il mestiere di produrre e allevare. L’Europa ha sempre considerato gligli inquinatori del mondo ma in realtà non è così. Hanno bisogno di essere considerati al centro delle politiche agricole e non più considerati come i cattivi di turno”. Queste le parole di Salvatore De Meo (Forza Italia), presidente della Commissione Affari costituzionali del Parlamento Europeo, nel corso del“La ...