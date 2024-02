CM Punk | “Non mi vergogno di aver fallito in UFC”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Durante gli anni lontano dal quadrato, CMnon si è certo rilassato: il wrestler di Chicago, infatti, ha intrapreso la carriera di fighter UFC, senza riscontrare però un grande successo. In realtà, il periodo dialle prese con la MMA è stato piuttosto deludente, avendo subito due sonore sconfitte in altrettanti incontri tra 2016 e 2018. La Straight Edge Superstar al termine del suo incontro con Mike Jackson ha deciso di ritirarsi dalla UFC per poi, tre anni dopo, fare ritorno al suo primo amore: il wrestling. Parlando con Aaron Bronsteter durante l’ultimo evento UFC,ha ricordato i suoi trascorsi nella promotion:“Il tempo. Credo che il tempo sia tutto. Mai dire mai, nella vita, in questo business e in qualsiasi altro business. Chi l’avrebbe mai detto che avrei lottato in UFC? Mi è stata data questa opportunità da ...