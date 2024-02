Club Arezzo regola 3-0 Firenze e si prende la vetta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024), 19 febbraio 2024 – Grandissima vittoria quella conquistata al Maccagnolo dalcon Olimpiache vale ladella classifica. Gli Aretini sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi L. Opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Cipolla e Scarpato al centro, Nandesi A. libero. Ottimo avvio per gli aretini che intendono far capire subito agli ospiti che oggi non sarà una giornata facile, in un Maccagnolo stracolmo Conti e compagni dettano subito legge e si portano avanti 16-8 il set scivola via senza alcun patema e si conclude 25-19 in favore dei padroni di casa. Secondo parziale i ragazzi di Coach Giglio provano a rimettersi subito in carreggiata ne esce così un set combattuto alla pari fino al 20-20, i Botoli con una bella accelerata si scrollano i ...