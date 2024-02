Cloud seeding | scie chimiche e confusione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Su alcuni profili Facebook sta venendo condiviso un post il cui autore è un medico dentista, che parla, per l’ennesima volta, di. Ve ne riporto il testo: Se penso a tutti quei pirletti che si bevono di tutto, compresa l’idea che “sono solodi condensah” (sicuramente lo sono anche, ma non solo), mi viene da ridere a crepapelle. Il controllo del clima, in un senso o in quello opposto, è un dato di fatto incontrovertibile. E se lì negli Emirati usano gli aerei per far piovere, non vedo perché qui da noi, non potrebbero usarli per l’obiettivo opposto. Sul perché potremmo fare un elenco lungo da qui a domani. C’è il Riscaldamento Globale, il cambiamento climatico e quindi spingono l’industria green, le auto a zero emissioni, l’abbandono dei motori endotermici. I certificati energetici delle case. Niente pioggia invasi ...

Con inseminazione delle nuvole, semina delle nuvole o ancora col termine inglese di cloud seeding s'intende una tecnica che mira a cambiare la quantità ed il tipo di precipitazione attraverso la dispersione nelle nubi di sostanze chimiche che fungano da nuclei di condensazione per favorire le precipitazioni. Questa tecnica può essere impiegata sia per aumentare la piovosità in zone aride sia per prevenire la formazione di grandine in fronti temporaleschi. Le sostanze possono essere disperse da aerei, rilasciate da dispositivi a terra, o veicolate tramite uso di razzi o cannoni antiaerei. In base alla tecnica impiegata, queste possono essere iniettate direttamente nelle nuvole, lasciate cadere al di sopra di esse oppure disperse al di sotto delle nuvole affinché siano trasportate al loro interno dalle correnti ascensionali.

