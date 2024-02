Clima | trattori | Europa | temi caldi Coldiretti | Meteo troppo instabile | così agricoltura a rischio costante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Temperature sopra la media del periodo, poca pioggia. Il report Lamma dei giorni scorsi, che ha evidenziato come l’inverno attuale in Toscana sia il più caldo dal 1955, presenta dati allarmanti per il mondo agricolo. Da dicembre a febbraio, in provincia di Siena, la temperatura media si è attestata tra 3 e 3.9 gradi (minima), 9.8 e 11 gradi la massima. Ha piovuto in totale 23 giorni nei tre mesi: eccetto Grosseto, sempre, e Arezzo, a febbraio, la nostra è stata la provincia con le minori precipitazioni, 53 millimetri a gennaio, 61 a febbraio, 77 a dicembre. "In pratica un lungo autunno, la pioggia non è più distribuita nel tempo ma si concentra in pochi giorni", spiega Luigi Sardone, presidente diSiena. Con quali problemi, Sardone? "La pioggia in grande quantità in pochi giorni dilava il terreno, spesso riarso, e scivola via. Quindi non sostiene le ...