Claudia Sheinbaum ufficializza la sua candidatura alle presidenziali in Messico

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il 18 febbraio una grande manifestazione di protesta per “la difesa della democrazia” si è svolta a Città delnel giorno in cuihato la suaper il partito al potere. Leggi

Claudia Sheinbaum Pardo (Città del Messico, 24 giugno 1962) è una fisica, ingegnera, politica e ricercatrice messicana, capo del governo di Città del Messico dal 2018 al 2023, una posizione equivalente a quella di un governatore di stato.

Messico: Sheinbaum si candida alla presidenza, sondaggi a favore Agenzia ANSA

Chi è Claudia Sheinbaum, l'ex sindaco di Città del Messico candidata alle elezioni presidenziali • TAG24 Tag24

Messico: Sheinbaum si candida alla presidenza, sondaggi a favore: Claudia Sheinbaum si è iscritta ieri ufficialmente come candidata alla presidenza del Messico per Morena, il partito di centro-sinistra che è al al governo: lo ha riferito l'Istituto nazionale elettor ...

In Messico ci sono state grosse proteste contro alcune riforme proposte dal governo, in vista delle presidenziali del 2 giugno: A Città del Messico decine di migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione contro le riforme costituzionali proposte dal governo del presidente Andrés Manuel López Obrador, populista di ...

Minneapolis, sparatoria negli Usa: uomo si chiude in casa e uccide due agenti intervenuti per una lite domestica: Minneapolis, sparatoria negli Usa: uomo si chiude in casa e uccide due agenti intervenuti per una lite domestica: c'erano anche dei bambini ...