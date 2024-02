Clap! è il pavimento evoluto in SPC | perché comprarne uno?

Il Friuli [fri'uli] (Friûl in friulano, Furlanija in sloveno, Friaul o Vriaul in tedesco, Friùl in veneto, bisiaco e ladino) è una regione storico-geografica dell'Italia nord-orientale, comprensiva delle ex province di Pordenone (Friuli occidentale), Udine (Friuli centrale), Gorizia (Friuli orientale), del Mandamento di Portogruaro e della regione del Goriziano in Slovenia. Comprende la pianura friulana, che si estende dal fiume Livenza a ovest fino al fiume Timavo a est, dalle Alpi Carniche alle Alpi Giulie. La città più importante della regione è Udine.