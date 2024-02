(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sul profilo X (ex Twitter) sta circolando undove nella casa del Grande Fratello,questa mattina stavano sul letto eleavevano nascosto(presumibilmente per le nomination di questa sera), con la regia che non dice nulla e le lascia tranquillamente fare. Ovviamente sul web tanti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF, Beatrice sbotta contro, Letizia,e Giuseppe: i quattro si alzano dalla tavola deridendola () GF: nella notte, Giuseppe eviolano il regolamento (). Il web chiede provvedimenti duri GF, ...

Proseguono i lavori per la realizzazione del Calendario di Grande Fratello 2024. Riuniti tutti in salone, Marco e Greta leggono il Comunicato ... (caffeinamagazine)

Clamoroso al GF, Anita e Rosy nascondono carta e penna sotto le coperte (VIDEO): sul web è polemica: Sul profilo X (ex Twitter) sta circolando un video dove nella casa del Grande Fratello , Anita e Rosy questa mattina stavano sul letto e sotto le coperte avevano nascosto carta e penna (presumibilmente per le nomination di questa sera), con la regia che non dice nulla e le lascia ...

MasterChef Italia festeggia 300 episodi con 3 eliminazioni e il ritorno dal passato di Bastianich: ... Torta cuor di frutta di Settimino (charlotte di frutta e panna montata), Torta di Niccolò, Anita ... quasi 426mila interazioni social totali, per un clamoroso +103% rispetto a un anno fa e un ancor più ...

Clamoroso al GF, Anita e Rosy nascondono carta e penna sotto le coperte (VIDEO): sul web è polemica: Sul profilo X (ex Twitter) sta circolando un video dove nella casa del Grande Fratello , Anita e Rosy questa mattina stavano sul letto e sotto le coperte avevano nascosto carta e penna (presumibilmente per le nomination di questa sera), con la regia che non dice nulla e le lascia ...