City Hunter The Movie - Angel Dust è un grandissimo ritorno

Il 19, 20 e 21 febbraio arriva in sala il film City Hunter The Movie Angel Dust , occasione per celebrare i 35 anni dell'anime tratto dal manga di ... (comingsoon)

City Hunter: perché è uno shnen anime che ha fatto la storia: City Hunter. Un nome che ha fatto la storia e che - almeno una volta nella vita - avrete sicuramente sentito nominare dai vostri amici, che siano appassionati di manga e anime o meno. Questo perché se ...

City Hunter incontra Occhi di Gatto in un nuovo film al cinema: "City Hunter The Movie: Angel Dust" sarà nelle sale italiane per tre giorni. Il ...

City Hunter The Movie: Angel Dust: buoni 35 anni, Ryo e Kaori!: City Hunter The Movie: Angel Dust arriva al cinema in uscita evento il 19 - 20 - 21 febbraio : il lungometraggio animato diretto da Kenji Kodama e Kazuyoshi Takeuchi contribuisce a celebrare i 35 anni ...