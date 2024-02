CineMarley Finalmente è ora di dire “Rasta“

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Un faro di speranza nell’ombra di una nazione spaccata a metà. Viene rappresentato come una sorta di messaggero di pace Bob Marley in One Love, il biopic dedicato al leggendario cantautore giamaicano. Il film arriva nelle sale italiane giovedì, ed ètto da Reinaldo Marcus Green, noto per Monsters and Men del 2018. A interpretare l’icona per eccellenza della musica reggae è Kingsley Ben-Adir. Non è la prima volta in cui l’attore inglese si cimenta con il mondo della musica, avendo già recitato nella serie remake del cult Alta fedeltà. Nel ruolo di Rita – la moglie di Marley – l’attrice Lashana Lynch, famosa per i film legati all’universo Marvel. Il film racconta in particolare gli anni che vanno dal 1976 al 1978, in cui Marley è costretto a rifugiarsi a Londra, dopo aver rischiato la vita in un attentato di matrice politica. Il clima in Giamaica in quegli anni è ...