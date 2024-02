Cina | Xinjiang registra aumento del turismo durante Festa di primavera

Lo Xinjiang (dal cinese: S, XinjiangP, lett. "Nuova Frontiera", talvolta romanizzato anche: Sinkiang, e abbreviato: , Xin; in uiguro , Sinjang, ""), ufficialmente denominata Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang (in cinese: S, Xinjiang Wéiwú'er ZìzhìquP, in uiguro , Sinjang Uygur Aptonom Rayoni), è una regione autonoma della Repubblica Popolare Cinese dal 1955.