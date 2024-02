Cina | ' preoccupati da indagine Ue su colosso dei treni Crrc'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Laè "preoccupata" per l'Ue della scorsa settimana sulstatale ferroviarioQingdao Sifang "sulla cosiddetta questione dei sussidi". La portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, in merito alla prima mossa approfondita di Bruxelles sul ruolo potenzialmente distorsivo del mercato di sovvenzioni estere, ha detto che "ci auguriamo che la parte europea assuma un atteggiamento cauto nei confronti delle normative sui sussidi esteri, risolva specifiche questioni commerciali attraverso il dialogo e la consultazione e crei un ambiente imprenditoriale giusto, equo e non discriminatorio per le aziende cinesi".