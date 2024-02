Cina | Hebei | dirette streaming su patrimonio culturale immateriale 1

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Handan, 19 feb – (Xinhua) – L’artigiano Zheng Qingshan mostra le tecniche di intaglio dei gusci d’uovo in direttanel distretto di Feixiang, citta’ di Handan, provincia settentrionale cinese dello, oggi 19 febbraio 2024. Durante la Festa di primavera, nel distretto si sono svolti una serie di eventi in direttaper far conoscere ai netizen i patrimoni culturali immateriali cinesi come questa tecnica e l’intaglio del legno. (Xin) Agenzia Xinhua

Handan, 19 feb – (Xinhua) – L’artigiano Cui Jianjun presenta i suoi intagli in legno in diretta streaming nel distretto di Feixiang, ... ()

Lavezzi si rifà vivo sui social: in clinica il Pocho è isolato, niente cellulare e poche visite: Da settimane l'ex attaccante, ritiratosi nel 2019 dopo l'ultima esperienza in Cina con l'Hebei Fortune, non si palesava sui social, acuendo quell'alone di mistero sulle sue condizioni di salute. ...

Cina: veicolo per consegne senza conducente nella Xiong'an New Area: Un veicolo per la consegna senza conducente si sposta per la distribuzione nella Xiong'an New Area, nella provincia di Hebei, nel nord della Cina, il 22 gennaio 2024. Veicoli per la consegna senza conducente sono stati messi in funzione nella Xiong'an New Area nei giorni scorsi. I destinatari potrebbero fissare un ...