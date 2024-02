Cina | Festa primavera | Xizang accoglie +2 mln turisti durante vacanze

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Lhasa, 19 feb – (Xinhua) – La regione autonoma sud-occidentale cinese delloha accolto circa 2,04 milioni di visitatori dal 10 al 17 febbraio di quest’anno, con un aumento di oltre il 300% su base annua, hanno dichiarato le autorita’ locali. Secondo il dipartimento regionale per la cultura e il turismo, il settoreco della regione ha incassato piu’ di 1,7 miliardi di yuan (circa 240 milioni di dollari), con un incremento del 365% anno su anno.gli otto giorni di vacanza per ladi, la regione ha accolto un totale di 130 gruppi diin arrivo da 35 Paesi, tra cui Giappone, Repubblica di Corea e Malesia, ha aggiunto il dipartimento. Quest’anno il Capodanno tibetano ha coinciso con ladi ...

