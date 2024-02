Cina | conclusa a Pechino mostra sulla storia dei riti nazionali

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 febbraio 2024), 19 feb – (Xinhua) – Unaspeciale, intitolata “L’evoluzione deiin Oriente: l’essenza dell’antica civilta’ dello Shandong”, si e’ieri a. L’evento, che esponeva quasi 440 serie di manufatti culturali provenienti dalla provincia orientale cinese dello Shandong, e’ la piu’ grandeche lo Tsinghua University Art Museum abbia mai realizzato. Un dou neolitico, un recipiente per il cibo la cui scrittura contiene l’origine del carattere cinese di “rito”, e uno zun grigio neolitico in ceramica, un recipiente rituale per il vino, illustrano il primo sviluppo della civilta’ cinese di 5.000 anni fa. Gli ornamenti in ametista e agata del periodo delle Primavere e degli Autunni (770 a.C.-476 a.C.) e del periodo degli Stati Combattenti ...