Cina | alto funzionario BM | multilateralismo piu’ importante che mai

Pechino, 07 feb – (Xinhua) – He Lifeng, vice primo ministro cinese e responsabile cinese per gli affari economici e commerciali tra Cina e Stati ... (romadailynews)

Il rally dello S&P 500 non è arrivato al capolinea, fin dove può arrivare il benchmark Usa: S&P500 più in alto grazie alla forza degli utili A novembre, Goldman prevedeva che lo S&P 500 ... in un anno, più utili delle aziende quotate in tutti i paesi, ad eccezione di Stati Uniti, Cina e ...

ZHONGZHI E LA PROFONDA CRISI DELL'ECONOMIA CINESE: Crescita del sistema di banche ombra in Cina[19] Gli 1,7 miliardi sono stati raccolti e prestati ... Zhongzhi è un conglomerato privato che si occupa di venture capital (finanziamento ad alto rischio[22]...

I ministro degli Affari esteri dell'UE approvano la missione navale Aspides nel Mar Rosso: ... l'istituzione che rappresenta i Paesi, su proposta dell'Alto rappresentante dell'UE per gli affari ... Con una mossa a sorpresa, la Cina si offre di sostenere l'Ungheria sulle questioni della sicurezza ...