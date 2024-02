Cime social e cartoline virali Le “trappole“ degli influencer

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 febbraio 2024) "Come sono le condizioni del canale Ovest in Grigna?". "C’è la neve sulla cima del Due Mani?". "C’è ghiaccio nel canale Comera sul Resegone?". E poi il classico: "Ci vogliono i ramponi?". Scorrendo le pagine dei gruppidedicati a chi ama e frequenta le montagne lecchesi, il rischio che qualcuno possa finire da un momento all’altro nei guai è lì fra le righe. Basterebbe la risposta sbagliata di un anonimo, lo scherzo di qualche utente, un banale errore di valutazione, per indirizzare qualcuno dritto in trappola. A volte per basta solo una fotografia e il più “virale“, in questo periodo, è proprio il Monte Due Mani, dove ieri si è verificata l’ennesima tragedia. Eppure ogni settimana si ripete lo stesso rituale. Fra i partecipanti ai gruppi c’è chi si arrabbia e chi prova a spiegare che magari sarebbe il caso di consultare guide, valutare la meteo e il ...