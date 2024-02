Ciclismo | Team Vangi il Pirata Sama squadra da battere tra gli juniores

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Calenzano,19 febbraio 2024 - Sotto la guida del nuovo direttore sportivo, il massese Matteo Berti che vanta in categoria esperienza e professionalità, il-IlRicambi si sta preparando al debutto stagionale fissato il 3 marzo con il Trofeo Giuliano Baronti a Cerbaia di Lamporecchio, gara nazionale alla quale risultano iscritti 188provenienti da varie regioni. Questa formazione è sicuramente una delle più quotate in campo nazionale, come confermato dalla presenza tra i corridori del 2° anno di Sambinello, autore di una vittorie lo scorso anno a Mercatale di Cortona e di ben 9 secondi posti, che qualche settimana fa ha fatto visita in Spagna al quartier generale della UAE. Con lui dalla Work Service arriva anche Meccia, mentre è presente l’ex tricolore allievi Toselli, ...