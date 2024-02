Ciclismo | Gaia Realini rinnova con la Lidl-Trek fino al 2027

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 febbraio 2024 - Laè sempre più italiana, sia a livello maschile sia femminile: l'ulteriore conferma arriva da, che si lega alla squadra statunitenseale lo fa con grandi ambizioni e aspettative. I dettagli Una bella investitura per l'abruzzese, che in appena una stagione con l'allora-Segafredo ha saputo convincere una formazione ricca di talenti e qualità: a spiccare, nel 2023, i podi ottenuti al Giro d'Italia, alla Vuelta e alla Freccia-Vallone nel contesto di un'annata che ha riscontrato i favori anche della diretta interessata. "La scorsa stagione si è conclusa oltre ogni più rosea aspettativa. Ho ottenuto prestazioni e risultati di rilievo, ma il successo più grande è stata la consapevolezza in più nei miei mezzi. ...

Pescara aspetta il Giro d'Italia Women 2024: primo tavolo tecnico in Comune per l'evento: ... quella decisiva che potrebbe consacrare la stella della pescarese Gaia Realini della Lidl - Trek. . L'appuntamento con il ciclismo dei grandi nomi, organizzato da RCS Sport con la Federazione ...

Viterbo - 'Lo sport come punto di riferimento per i giovani', le testimonianze degli sportivi viterbesi agli studenti: ... il Presidente Carlo Carbonari e tre giocatrici della prima squadra, Giusy Finazzi, Gaia Corella e ... studente viterbese che fa parte della Nazionale Italiana di Ciclismo su Strada. Tutti gli ...

Ciclismo, Persico: "Tricolore per me sarebbe importante": Si affilano le armi in vista dei Campionati italiani di ciclismo su strada . La prova per le Donne Elite è in programma domenica 25 giugno a Comano Terme. ... Elisa Longo Borghini, Gaia Realini e Marta ...