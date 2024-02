Ciclismo | Gaia Realini rinnova con la Lidl-Trek fino al 2027 | “Non mi sono mai sentita sola”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Lasa di avere in casa la possibile erede di Elisa Longo Borghini e fa di tutto per tenersela stretta. La squadra statunitense ha difatti annunciato il rinnovo con la ventiduenne azzurra nella giornata di oggi, estendendole il contrattoal. Lo scorso anno la giovane azzurra è stata protagonista di una vera e propria breakout season riuscendo a rivaleggiare con le migliori del lotto ciclistico internazionale. Un 2023 costellato da terzi posti di rilievo: il primo alla Freccia Vallone, seguito poi da una settima piazza alla Liegi, per poi finire sul gradino più basso del podio sia alla Vuelta Feminina (vincendo la penultima tappa di Laredo e tenendo in più occasioni le ruote di una certa Annemiek Van Vleuten) che al Giro Donne. Per lei il 2024 sarà l’anno della possibile riconferma: si profila difatti ...