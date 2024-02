Ciclismo | Davide Martinelli | “Da ds vorrei vincere 1 10 di mio padre Ho capito che dovevo smettere”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024)a fine 2023 ha deciso di chiudere la sua carriera agonistica e di voltare così pagina. Il trentenne bresciano, figlio d’arte (papà Beppe, detto Martino, è stato un buon professionista ed un grandissimo direttore sportivo ed è tuttora in ammiraglia all’Astana, ndr), da questa stagione è entrato a far parte dello staff tecnico del Team MBH Back Colpack Ballan CSB, formazione con la qualeha gareggiato da Under23 nel 2014 e 2015 ottenendo 10 successi, tra cui 2 titoli italiani a cronometro e 2 podi europei su strada e nelle prove contro il tempo. L’abbiamo raggiunto telefonicamente in Spagna a Calpe dove si trova in ritiro con la squadra. La Coppa Bernocchi in maglia Astana è stata la tua ultima corsa. Come sono stati questi primi mesi da ex? “Bello, sono entrato subito in un nuovo progetto e quindi ho ...