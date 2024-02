Ci sono troppi morti | ma Israele non ha mai pianificato un genocidio

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il pogrom del 7 ottobre, le vittime civili nel conflitto contro Hamas, l’accusa di censura durante il Festival di Sanremo e l’antisemitismo tornato a essere un’arma culturale di massa. In questo lungo colloquio con Linkiesta, l’Ambasciatore israeliano in Italia, Alón Bar, ha parlato di com’è cambiato il dibattito pubblico intorno allo Stato ebraico, al conflitto e le operazioni militari voluto dal governo di Benjamin Netanyahu. Ambasciatore Alón Bar,state giornate intense nel dibattito pubblico italiano. La guerra dicontro Hamas scuote alle fondamenta la nostra coscienza civile, interroga e destabilizza. Tra gli appelli al cessate al fuoco, accuse die un bilancio di vittime civili altissimo. Come giudica questo momento, frutto del 7 ottobre? Un dibattito così aspro in una situazione del genere è normale che ci ...