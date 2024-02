“Ci hanno detto quando usciamo” Grande Fratello | a loro è scappato Pubblico incredulo

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Continuano le critiche e le polemiche riguardo il2023 e l’andazzo che ha preso sin dallo scorso settembre. Sembra proprio che infatti il format non tornerà e vivrà una pausa. Nel frattempo pure il cast se ne sta rendendo conto ma con grosso ritardo. Scivoloni continui. Ieri pure lo spoiler sulla Finale. Non c’è fine alle costanti contraddizioni che si vedono all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà. Contraddittoria l’intera edizione a dire la verità e perciò è tanto discussa. Lo stop della diretta notturna e i discorsi senza microfoni, le notizie di troppo sul2023. Adesso pure la data della Finale., i concorrenti si lasciano scapparefinisce In queste ultime ore tra X ed Instagram ...