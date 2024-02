Chieti | finge un malore al posto di blocco | poi risale in macchina e scappa Aveva la patente sospesa

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Pubblicato il 19 Febbraio, 2024 Ancora una volta, i carabinieri hanno fermato R.G., un 45enne residente ad Atessa, mentre era alla guida senza. Ma questa volta, il suo tentativo di eludere le autorità è stato più elaborato del solito. Durante il controllo, R.G. ha improvvisamente simulato un, accasciandosi a terra e richiedendo l’intervento del 118. Una volta ottenuto il distacco dei militari, si è rapidamente rialzato ed è fuggito via con la propria auto, sfrecciando per le vie di località Saletti. La sua fuga è stata però di breve durata, poiché è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Atessa. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che R.G. non solo guidava senza, ma che questa gli era stataa tempo indeterminato dalla ...

