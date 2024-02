Chiara Ferragni | sparisce la fede | nuove voci di crisi con Fedez

(Di lunedì 19 febbraio 2024)ladall’anulare di: laconz è ancora in corso? Spuntano nuovi dettagli Neanche il primo week-end di famiglia dopo tanto tempo sembra aver riportato il sereno definitivamente traz. La coppia più chiacchierata d’Italia continua ad alimentareriguardo alladi coppia, della quale si continua a discutere ancora in questi mesi. Il motivo delleditra i Ferragnez è legato a una storia Instagram postata dapubblicata proprio nelle scorse ore. L’influencer ha pubblicato una foto della sua mano illuminata dalla luce del ...

In testa alla classifica per numero di follower, l’influencer deve fare i conti con il boom di reazioni negative: ecco i dati che condannano l’ex ... (ilgiornale)

Chiara Ferragni sfoggia un corsetto nero in una delle sue ultime storie. Una scelta sensuale ed elegante di un brand noto per queste ... (fanpage)

Fedez querela il Codacons e litiga col direttore del "Fatto Quotidiano" - blue News: ...per calunnia e diffamazione il Codacons che con un esposto aveva chiesto alla Guardia di Finanza una verifica sulle societ che gestiscono le attivit artistiche del marito di Chiara Ferragni ...

Chiara Ferragni da record... negativo: certificato il flop sui social: Sono lontani i tempi in cui Chiara Ferragni veniva considerata come re Mida. Idolo della sinistra e punto di riferimento dell'agenda iper - progressista, l'influencer è stata stroncata dal pandoro - gate e da tutte le indagini ...

Ok, ma Chiara Ferragni quanti soldi e follower ha perso dopo il caso pandoro Balocco Ecco lo studio e i numeri: Da settimane si parla di quanto abbia perso Chiara Ferragni dopo il caso pandoro Balocco, sia in termini economici che di seguito social. È stata attaccata da più parti ed è stata scaricata da gran parte dei brand con cui collaborava. Per la ...