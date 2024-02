«Chiara Ferragni come Wanda Marchi» | ecco chi l’ha detto e la reazione in diretta di Fedez

Travaglio - Fedez, lo scontro: "Selvaggia Lucarelli ha trasformato Chiara Ferragni in Wanna Marchi": "Sapete quanti articoli sono stati dedicati a a Chiara Ferragni a al caso Balocco a dicembre 6492. Alla guerra in Palestina 4300. Sui femminicidi 1300. Questo è un termometro di una stampa sana", ...

Dopo molti giorni e le voci di crisi, Chiara Ferragni e Fedez tornano a farsi vedere insieme: gli scatti di famiglia coi due figli: Dopo molti giorni e le voci insistenti di crisi irreversibile, Chiara Ferragni e Fedez tornano a farsi vedere insieme . Gli scatti di famiglia sono in ascensore. La fashion blogger e il rapper escono ...

Chiara Ferragni esce con Fedez, tutti notano il suo viso: non è più la stessa persona: L'influencer cremonese torna sui social in compagnia del marito. Una novità, visto che nelle ultime settimane Chiara Ferragni è rimasta piuttosto defilata dalla scena pubblica. Benché in molti ne siano stati felici, altri non hanno potuto fare a meno di notare un particolare. Fedez con la moglie Chiara ...